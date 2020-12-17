وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل بمشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيت المحدد بأعلى معدلات الجودة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الإسكان في بيان اليوم الخميس، إلى أنه تم تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازي، لضمان إنجاز المشروع طبقاً للتوقيت المقرر.

بدوره، عقد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع، بحضور المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالمحور.

وأشار "نصار"، إلى أن الهدف من المشروع، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة ( شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

كما أوضح أن مشروع إنشاء محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بطول 8,6 كم، وعرض من ( 3 : 4 ) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى)، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات.

وأكد على أنه يجري تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية في توقيت واحد.

وقال إن المرحلة الثالثة ستبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.​