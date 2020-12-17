محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان كوبري قرية الحواتكة بمنفلوط في محافظة أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط، بورود بلاغ بمصرع "وفاء.م.ث" 20 عامًا، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها مزلقان قرية الحواتكة.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.