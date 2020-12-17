مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان كوبري قرية الحواتكة بمنفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط، بورود بلاغ بمصرع "وفاء.م.ث" 20 عامًا، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها مزلقان قرية الحواتكة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.