فيروس "كورونا" / الوكالة الأوروبيّة للأدوية تجتمع في 21 ديسمبر للإعلان عن إقرار لقاح "فايزر-بايونتيك" من عدمه

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستجتمع في 21 ديسمبر، لإبداء الرأي بلقاح "فايزر- بايونتيك" ضد مرض كوفيد-19، وذلك ساعات بعد أن دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى إقرار اللقاح "قبل عيد الميلاد".

وتكون الوكالة قد قدمت بذلك موعد الاجتماع الذي كان مقررا في الأساس في 29 ديسمبر. وستعلن خلال هذا الإجتماع الترخيص للقاح "فايزر-بايونتيك" من عدمه، حسب ما أوضحت الوكالة، مشيرة إلى أنها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد نقلت في عددها الصادر الثلاثاء، عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية، أن مكتب المستشارة أنغيلا ميركل ووزارة الصحة الألمانية يضغطان على كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والاتحاد الأوروبي لكي تتم الموافقة على إستخدام لقاح تحالف شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية بحلول 23 ديسمبر وليس 29 ديسمبر، كما هو مقرر حاليا.

وتحظى الموافقة على إستخدام لقاح "فايزر- بايونتيك" بأهمية خاصة بالنسبة إلى برلين لسببين، الأول هو أن هذا اللقاح طورته شركة وطنية هي "بايونتيك" والثاني هو أن ألمانيا بأسرها تشهد حاليا موجة وبائية ثانية ألحقت بها ضررا فادحا ودفعت بالحكومة لفرض إغلاق جزئي في سائر أنحاء البلاد، وذلك اعتبارا من الأربعاء وحتى 10 جانفي المقبل.

فرانس24/ أ ف ب