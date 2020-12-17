تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًّا جديدًا إلى ليبيا

إتفق مجلس الأمن الدولي على تعيين الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة.

ويشغل ملادينوف منذ سنة 2015، منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من إستقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن إستيائه من عدم إلتزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

كما يأتي تعيين الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين إفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين، هما مبعوث أممي يساعده "منسّق" لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالي 230 شخصا).

ووفقا لدبلوماسيين، فإن تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أن منصب "منسّق" البعثة سيؤول حتما إلى شخصية إفريقية، فيما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شدّدت على وجوب أن تكون هناك "حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا" وحاولت عبثا، إنطلاقا من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي إفريقي.

وكان غوتيريس قد طرح إسم وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة لخلافة سلامة، لكن واشنطن رفضت هذا الترشيح، ليعود الأمين العام ويطرح إسم مرشحة إفريقية أخرى هي الوزيرة الغانية السابقة هنا سيروا تيتيه التي لقي ترشيحها نفس الرفض الأمريكي.

ويشغل ملادينوف (48 عاما) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015. وخلال مهمته هذه واجه العديد من التحدّيات: فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل وتسارع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأجرى ملادينوف مناقشات عديدة مع مصر لتجنب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وسيخلفه في منصب "المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط"، تور وينسلاند (68 عاما) وهو دبلوماسي نرويجي متخصّص بقضايا الشرق الأوسط والذي شغل مناصب عدّة في تل أبيب ورام الله والقاهرة.

فرانس24/ أ ف ب