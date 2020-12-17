طوكيو: تسجيل 800 إصابة جديدة بكورونا

رفعت السلطات فىطوكيو، اليوم الخميس، استعداد المؤسسات الطبية العامة إلى أعلى مستوى، للمرة الأولى منذ بدء فيروس كورونا.

وبحسب ما أعلنته القناة التلفزيونية، أنه تم اكتشاف 822 حالة إصابةبفيروس كورونا اليوم الخميس في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة. وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وتم تسجيل أكثر من 48000 حالة إصابة بالفيروس في طوكيو،

ولا تزال منطقة العاصمة طوكيو، الأكثر تضررا من العدوى في اليابان.

على هذه الخلفية، أعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بكوفيد-19، تجعل من الصعب تقديم

مساعدات طبية أخرى.

وذكرت القناة، أنه تم اكتشاف 2993 حالة إصابة في اليابان في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصا.

في المجموع، خلال الوباء، تم تشخيص المرض لدى 187725 شخصا في اليابان، وتوفي 2755 بسببه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.