قوات إثيوبية تستولي على سيارات وأسلحة تابعة للجيش السوداني

أفادت قناة الغد، بأن مليشيات الأمهرة الوطنية للدفاع عن المجتمع التابعة للجيش الإثيوبي، تعرف اختصارا باسم "فانو"،اليوم الخميس، استعرضت سيارات ومعدات استولت عليها في هجومها علي طوف تابع الجيش السوداني في منطقة جبل أبو طيور داخل الحدود السودانية.

وأستولت الميلشيات الإثيوبية، على معدات وسيارات تابعة للجيش السوداني بعد أن نصبت لها كمينا في جبل أبو طيور السوداني.

وبحسب المصادر فإن الميليشيا الإثيوبية استولت على نحو 13 سيارة دفع رباعي

محملة بالأسلحة الرشاشة.

وتداولت مواقع إعلامية إثيوبية صورا قالت إنها “غنائم” حصلت عليها مجموعات مسلحة تابعة لإقليم الأمهرة بعد معارك مع قوات للجيش السوداني.

وأشار مراسلنا إلى أن الجيش السوداني أصدر بيانا أوضح خلاله تعرض قواته لكمين داخل الحدود من قبل ميليشيا إثيوبية، لافتا إلى أنها من المرات النادرة التي يحمل فيها الجيش السوداني القوات

الإثيوبية مسؤولية الهجمات التي تكررت خلال الآونة الأخيرة، حيث تحدثت بيانات الجيش عم ميليشيات، إلا أن هذه المرة اتهم قوات إثيوبية نظامية.

وتابع موضحا أن بيان الجيش الإثيوبي أشار إلى وجود خسائر في الأرواح والعتاد العسكري تكبدها الجيش السوداني دون أن يخوض في التفاصيل.

وأكدت مصادر عسكرية أن الأوضاع على الحدود هادئة منذ مساء أمس وصباح اليوم في تلك المنطقة.

وكان الجيش السوداني قد اتهم نظيره الإثيوبي وميليشيات مسلحة في وقت سابق بنصب كمين لقواته داخل الأراضي السودانية وتعهد بمواجهة اي اعتداء للميليشيات الإثيوبية في منطقة الحدود.