كسر في كتف وزير الصحة الكويتي بسبب تعثر

تعرض وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح الى حادث تعثّر قبل أيام اصاب كتفه بكسر بسيط لكنه في موقع لا يمكن تجبيره.

الإصابة كانت قبل أداء القسم للوزراء امام صاحب السمو، ومع تزايد الآلام راجع الوزير مستشفى الرازي أمس ليتبين ان التعثّر تسبب له بكسر في أعلى الكتف.

لكنه في موقع لا يمكن تجبيره.الإصابة كانت قبل أداء القسم للوزراء امام صاحب السمو، ومع تزايد الآلام راجع الوزير مستشفى الرازي أمس ليتبين ان التعثّر تسبب له بكسر في أعلى الكتف.

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