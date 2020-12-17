بلغاريا تسجل 1959 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا ، اليوم الخميس ، تسجيل 1959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية على موقعها الإلكتروني) إن أرقام اليوم مثلت أكثر من نسبة 32% من اجمالي عدد التحاليل الطبية التي اجريت على مدار يوم أمس للكشف عن الفيروس وبلغت 6 آلاف و113 تحليل.

وأضافت:" أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 186 ألفا و246 حالة، منهم 90 ألفا و347 حالة نشطة. فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة به 6 آلاف و196 حالة بعد تسجيل 191 حالة وفاة جديدة".



وتابع بيان الصحة البلغارية:" أن 2575 مريضاً بكورونا قد تماثلوا للشفاء التام على مدار يوم أمس، مما

رفع الاجمالي إلى 90 ألفا و510 حالات. بينما بلغ عدد المصابين في القطاع الطبي حتى الآن 8 آلاف و178 حالة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.