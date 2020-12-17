السعودية تبدأ بإطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت السعودية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد أعرب وزير الصحة، توفيق الربيعة، للحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح.
وقال الربيعة، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، يوم الأربعاء، وستبدأ توزيعاللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفقاً لموقع روسيا اليوم.
وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.
والجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عن بدءالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة السعودية فاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة.
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