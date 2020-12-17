إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية نيكولاس جودوين، أن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جودوين - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الوزير برنهاردت بكوفيد-19، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أعراض

وسيواصل العمل أثناء وجوده في الحجر الصحي.

ويعد وزير الداخلية الأمريكي أحدث عضو في إدارة الرئيس "دونالد ترامب" يصاب بفيروس كورونا.

ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة بالإضافة إلى تسجيل أكثر

من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.