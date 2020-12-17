ارتفاع طفيف بمعدل وفيات موسكو بكورونا.. وتسجل 76 وفاة جديدة

أفاد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في موسكو، اليوم الأربعاء، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 76 حالة وفاة جديدة بين حالات المصابين وذلك خلال الساعات الماضية.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو، إلى 10171 شخصاً حسب بيانات المركز، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ومن الملاحظ أن هناك ارتفاع بشكل طفيف للمعدلاليومي للوفيات اليوم

الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث توفي 73 شخصا.

والجدير بالذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد. وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، يوم الأربعاء، أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.