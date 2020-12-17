سيف اليزيد - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالاً بلغت قوته 4.6 درجات هز شرق اليابان اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية تسونامي.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن حدوث أضرار.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.6 درجات يهز شرق اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.