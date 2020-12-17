سيف اليزيد - لقي شخصان حتفهما جراء عاصفة شتوية قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية فيما أعلنت ولايات ومدن حالة الطوارئ وأغلقت خدماتها بما في ذلك خدمات اختبارات بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الأميركية قد ألغت 1344 رحلة جوية كانت مقررة أمس واليوم قبيل هبوب العاصفة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين جراء عاصفة شتوية تضرب ساحل الولايات المتحدة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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