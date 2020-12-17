كوريا الجنوبية تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا اليومية

سيف اليزيد - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا مع تزايد الضغط على المستشفيات بسبب أكبر موجة من الإصابات في البلاد.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 22 حالة وفاة إضافية حتى منتصف ليل الأربعاء، ارتفاعاً من 13 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وسجلت الدولة 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46453. وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 634.

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