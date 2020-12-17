إصابة وزير الداخلية الأميركي بكورونا

سيف اليزيد - قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأميركية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء.

وقال المتحدث نيكولاس جودوين لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.

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