شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بالبهجة والفرح والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020

تنطلق الدورة السادسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق اليوم وتستمر حتى 30 يناير2021 لتقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً بما فيها الأسواق المميزة، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الغنائية، والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيّمة، متزامناً مع حملة أفضل شتاء في العالم، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى للمهرجان مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المميّزة، إلى جانب الأجواء الاحتفالية في أنحاء مختلفة من المدينة.



وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة للمهرجان، والتي تقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة ومن أبرزها:

حفلات موسيقية

يُحيي النجمان الكبيران حسين الجسمي وتامر حسني فعاليات اليوم الأول من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، الذي يمتد على مدار يومين، وذلك في اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي يوم 17 ديسمبر. علماً أن تذاكر حضور العرض نفدت بالكامل، وستتولى قناتي إم بي سي 1 ووناسة نقل الحفل مباشرة عند الساعة 8.30 مساءً بحضور مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران.

كما يستضيف اتصالات ماركت او تي بي يوم 18 ديسمبر حفلاً موسيقياً بحضور المغنية العالمية آن-ماري، ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى البوب، والمغنية ياسمين جرين، إلى جانب مجموعة فريدة من وجهات الأطعمة والمشروبات والأنشطة العائلية المتميزة.

وستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 12 ظهراً، ويبدأ التوجه إلى مقاعد الحفل عند الساعة 5 مساءً. فيما يمكن شراء التذاكر التي تبدأ بـ 50 درهماً على مواقع DubaiCalendar.com وPlatinumlist.net أو عبر تطبيقDubai Calendar (المتوافر على أجهزة أندرويد وآي أو إس).

ومن جانبها، تستعد قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي لاحتضان الحفل الموسيقي العائلي جينغل بيل روك يوم الجمعة 18 ديسمبر، والذي سيشهد تقديم باقة متنوعة من الأغاني المحببة لموسم الأعياد من إبداع نخبة من المواهب الفنية والموسيقية، ليوفر للزوار الخيار الأمثل للاحتفال بموسم الأعياد ضمن بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما تستضيف قاعة الشيخ سعيد أيضاً يوم 18 ديسمبر حفل راب بيتس بحضور فناني الراب العرب A.L.Aوجنجون، اللذان يُعتبران من أبرز النجوم في موسيقى الراب بالمنطقة، وسيُقدمان إضافة مميزة تُثري قائمة الفعاليات الموسيقية المتنوعة التي يستضيفها مهرجان دبي للتسوق. علماً أن الأبواب تفتح من الساعة 7 مساءً.

كما تحتضن دبي أوبرا عرض «ذا سايمون آند غارفنكل ستوري» يوم 19 ديسمبر. حيث يستعيد هذا العرض الموسيقي، الذي يُقام مرتان عند الساعة 2 ظهراً و8 مساءً في اليوم نفسه، الرحلة الفريدة لثنائي الروك الشعبي الشهير عالمياً، ليتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بعرض مذهل ومصمم على طراز الحفلات الموسيقية باستخدام أحدث تقنيات الفيديو والإضاءة، بالإضافة إلى فرقة موسيقية كاملة.

تشكيلة استثنائية

يفتح اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج أبوابهما أمام الضيوف من سكان دبي وزوارها والعائلات منذ لحظة افتتاح المهرجان في 17 ديسمبر.

ويركز مفهوم اتصالات ماركت او تي بي هذا العام على الموسيقى والألوان والموضة والمأكولات، ويحتضن تشكيلة استثنائية من البائعين والأمسيات السينمائية ومسابقات المواهب المباشرة، بالإضافة إلى مفهوم ممر المأكولات الجديد الذي سيُقدم مجموعة من أشهى مأكولات الشارع الكورية والآسيوية.

ومن جانبه، يستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج سلسلة من الفعاليات الترفيهية للأطفال المستوحاة من عالم قصة «أليس في بلاد العجائب»، إلى جانب مجموعة من العروض والأنشطة.

فعاليات مباشرة

يقدم مهرجان دبي للتسوق العديد من العروض والفعاليات المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتضمن قائمة الفعاليات فيلم الأعياد الكلاسيكي ذا سنومان في مسرح مول الإمارات أيام 18 و22 و23 و24 ديسمبر، والعرض الأخير يوم 26 ديسمبر. ويستوحى الفيلم الاستثنائي من الكتاب الشهير للمؤلف ريموند بريجز، ويتضمن الأغنية الكلاسيكية «ووكنج ان ذي اير» للموسيقي المعروف هاوارد بليك.

ومن جانبه، يحتضن مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 عرضين مسرحيين يومياً للمسرحية العائلية الجميلة والوحش، المستوحاة من القصة الخيالية الفرنسية العائدة للقرن الثامن عشر، والتي لا تزال تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور حول العالم.

ويستضيف منتجع فيرمونت النخلة عرض ذا كريسماس شو الذي سيقدّم للزوار أروع الأجواء الاحتفالية. وتقدّم نافورة النخلة، النافورة الأكبر في العالم والواقعة في ذي بوينت في نخلة جميرا، عروضاً يومية حماسية طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق.

فنون استعراضية

تحتضن مراكز التسوق ووجهات الترفيه في دبي عروضاً ترفيهية وعائلية متنقلة تُقام خلال عطل نهاية الأسبوع، منذ بداية انطلاق مهرجان دبي للتسوق وحتى يوم 30 يناير. ويستضيف سوق مدينة جميرا خلال مهرجان دبي للتسوق معرض الفن الرقمي «من مونيه إلى كاندينسكي، الفن الثوري»، والذي يضم أعمالاً لتسعة فنانين بارزين هم كلود مونيه، وجورج سيورات، وفنسنت فان جوخ، وإدوارد مونش، وبول سيزان، وخوان جريس، وروبرت ديلوناي، وباول كلي، وفاسيلي كاندينسكي. وتتراوح تكلفة دخول المعرض بين 45 إلى 150 درهماً.

مطاعم ومقاهٍ

تستقبل فعالية What The Food event عشاق المأكولات في السركال أفنيو بين 17 حتى 19 ديسمبر، لتتيح لهم استكشاف أشهى الأطباق والنكهات اللذيذة وتجارب المأكولات الفريدة. كما يحظى الزوار يوم 17 ديسمبر بفرصة الاستمتاع بتجربة العشاء التي تقدّم بالشراكة بين مطعم مطر فارم ومطعم بي بي سوشال داينينج، إضافة إلى فعالية شتاء مميز/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ذا ديلي سوب كيتشن يوم 18 ديسمبر، وفعالية شتاء مميز/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دروس الشواء يوم 18 ديسمبر.

ويستضيف مطعم سولت، ابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وطوال فترة مهرجان دبي للتسوق، الزوار في وجهته الجديدة للمأكولات والمشروبات «سولت كامب» ضمن مركز دبي المالي العالمي. ويقدّم هذا المطعم قائمتين للمأكولات، الأولى مخصصة لوجبات البرجر والبطاطس والمشروبات، والثانية للحلويات.

إلى جانب ذلك، يستضيف «سولت كامب» خلال فترة المساء ورش عمل للياقة البدنية والفن والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى الحية وفناني الأداء، كما يحتضن منصات للتصوير ومنافذ للألعاب وبيع معدات التخييم والملابس والأدوات الرقمية الذكية.

سحوبات

يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية المصنوعة في الإمارات والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم.

ويبدأ موسم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مع سحوبات إنفينيتي الكبرى. حيث يمكن شراء بطاقة السحب بسعر 200 درهم من محطات وقود محددة تابعة لشركة اينوك وايبكو ومتاجر زووم ومحطات مترو دبي. كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي الدخول في سحب للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم كل أسبوع. وسيُقام سحب «أنفق واربح» من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير.

عروض الفنادق

يقدم مهرجان دبي للتسوق عروضاً مميّزة للإقامة الفندقية لسكان دبي وزوارها خلال المهرجان؛ حيث يقدم فندق أرماني تخفيضات بنسبة 20% على أسعار الغرف للعائلات أو الأزواج ممن يسجلون دخولهم في الفندق خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، بالإضافة إلى رصيد للتسوق بقيمة 200 درهم كل يوم، فضلاً عن تذاكر مجانية لدخول دبي أكواريوم وحديقة الأحياء المائية ومتنزه الواقع الافتراضي.

كما يقدم فندق أتلانتس النخلة أسعاراً خاصة على الإقامة ووجبات الفطور، إضافة إلى إمكانية الدخول اليومي مجاناً إلى حديقة أكوافنتشر المائية وحوض ذا لوست تشامبرز المائي، ويقدم فندق جروفينور هاوس في دبي مارينا عرضاً رائعاً خلال مهرجان دبي للتسوق، يتضمن إقامة لليلة واحدة ووجبة إفطار مجانية كل صباح في مطعم سلونز، فضلاً عن وجبة عشاء مجانية يومياً في أحد المطاعم المميزة للفندق، ويقدم خصماً بنسبة 25% على المأكولات والمشروبات.