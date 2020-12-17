اليونيسف تساهم للمرة الأولى في تاريخها بإطعام أطفال جائعين في بريطانيا

المناطق- أ ف ب

واجهت الحكومة البريطانية الأربعاء سيلاً من الانتقادات بعد تقديم اليونيسف مساعدة مالية للمساهمة في حملة لإطعام أطفال فقراء في المملكة المتّحدة، في خطوة لم يسبق لهذه المنظمة الأممّية أن قامت بها في هذا البلد الثري.

وشنّ حزب العمال الذي يمثّل قوة المعارضة الرئيسية في البلاد هجوماً شرساً على الحكومة، معتبراً أنّه “من المخجل” أن يتمّ إطعام حوالي 1800 أسرة فقيرة في المملكة المتحدة، جزئياً خلال عطلة عيد الميلاد، بفضل مساعدة مالية من “صندوق الأمم المتحدة للطفولة”.

وقالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الحزب “نحن واحدة من أغنى دول العالم. ما كان ينبغي أبداً أن نصل إلى هنا”.

وأضافت “لا ينبغى على أطفالنا أن يعتمدوا على منظمات إنسانية اعتادت على العمل في مناطق حروب وفي أعقاب كوارث طبيعية”.

وقالت اليونيسف إنّ المساعدة المالية التي قدّمتها وقدرها 25 ألف جنيه إسترليني ستذهب إلى جمعيات أهليّة تساعد الأسر الأكثر فقراً في منطقة ساوثوارك في جنوب لندن.

وأضافت أنّ مساهمتها المالية ستتيح تقديم 18 ألف وجبة إفطار لهذه الأسر، ستوزّع عليهم من خلال المدارس على مدى أسبوعي عطلة نهاية العام، بالإضافة إلى 6750 وجبة إفطار ستقدّم خلال عطلة فبراير.