انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أو جرعة من اللقاح.

وقال الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.