القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتادت مليشيات الحوثي اقتحام مدارس صنعاء بالبنادق والاعتداء على المعلمين، ومن يقف سداً في وجوههم.
الثروة الخاملة.. العقارات اليمنية تؤجج صراع الأجنحة الحوثية بصنعاء
الحوثي يقصف الضالع.. جرائم حرب ضد المدنيين
تآكل النظام التعليمي في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، دفع المعلمين والموظفين التربويين إلى إطلاق صرخة تحذيرية، من الاستمرار في تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة اليمنية.
فهذه المليشيات ومنذ انقلابها الكارثي سخّرت كما يؤكد اليمنيون كل طاقتها وجهدها، لتغيير أسماء ورموز اليمن الجمهوري، وإحلال مسميات تتوافق مع النزعة الطائفية لدى الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعم من طهران والدوحة.. مليشيا الحوثي تنسف نظام اليمن التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.