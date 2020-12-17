حكومة محطمي الحواجز.. بايدن يتباهى بمرشحيه للوزارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباهى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بسلسلة ترشيحاته لوزراء إدارته، والتي أطلق عليها "حكومة الأوائل ومحطمي الحواجز".

واستعان بايدن بمصطلح "محطمي الحواجز" في إشارة للوزراء الذين اختارهم، وآخرهم بيت بوتيدجيج مرشحه لوزارة النقل في الإدارة المقبلة.



وحال تمت المصادقة على تعيينه سيكون بوتيدجيج أول وزير مثلي بشكل معلن.

وبوتيدجيج الذي وصفه بايدن بأنه "صانع سياسات يحمل قلباً كبيراً" هو واحد من اختيارات عدّة غير مسبوقة من قبل الديمقراطي بايدن، الذي تعهّد بتشكيل الحكومة الأكثر تنوعاً في تاريخ الولايات المتحدة.





ووصف بايدن البالغ 78 عاماً الدائرة الضيّقة التي يقوم بتشكيلها بأنّها "حكومة تشبه أمريكا".

وفي مدينته ويلمينتجون بولاية ديلاور، قال الرئيس المنتخب للصحفيين: "ستكون لدينا حكومة من محطمي الحواجز، حكومة أوائل"، مشيراً إلى 8 "تعيينات غير مسبوقة" تم اتّخاذ القرار بشأنها.

ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس هي أحد هذه الاختيارات التاريخية، باعتبارها أول امرأة وأول صاحبة بشرة سمراء في هذا المنصب.





وإلى جانبها هناك الجنرال المتقاعد لويد أوستن الذي سيكون أول وزير دفاع أمريكي من أصل أفريقي وجانيت يلين التي ستكون أول امرأة تقود وزارة الخزانة.

وقال بايدن: "واليوم اختيار تاسع، ترشيح أحد أصغر الوزراء سنّاً على الإطلاق.. وهو وزير النقل الجديد".

وبوتيدجيج شغل في السابق منصب عمدة بلدة صغيرة في انديانا، حيث سيبلغ الـ39 عاما قبل يوم واحد من تنصيب بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني، وقد نافس بايدن، على غرار هاريس، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار المرشح الرئاسي.





لكن عندما انسحب من السباق سارع إلى تأييد بايدن الذي قارن يومها بينه وبين ابنه الراحل بو.

وأشاد الرئيس المنتخب بسجلّ بوتيدجيج الذي علّق مهامه البلدية ليخدم كضابط استخبارات في أفغانستان، ووصفه بأنّه "من قيادات الجيل المقبل" الذي سيحمل معه مهارات لقبول التحدّي وحلّ مشاكل البنية التحتية المتردّية في أمريكا.

وقال بوتيدجيج إنه باعتباره من جيل الألفية فإن لديه ولدى جيله الكثير على المحكّ من أجل تحسين "صورة أمريكا بحلول منتصف هذا القرن".