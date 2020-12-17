محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المعتدل متمثلة في شبورة كثيفة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.
وانتظمت حركة عبور السفن بصورة طبيعية في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل مينائي شرق وغرب المحافظة عمليات الشحن والتفريغ، كما انتظم العمل بكوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة، في الوقت الذي تأثرت حركة المعديات بسبب الشبورة.
ودفعت الأحياء بالعمال وسيارات كسح وشفط المياه لمواجهة تجمعات محتملة للأمطار، ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الأجهزة المختصة برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.