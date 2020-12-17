محمد عارف المقرب من خاتمي يترشح للانتخابات الرئاسية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 6 دقائق

قالت وسائل إعلام إيرانية،الأربعاء، أن محمد رضا عارف، أحد الزعماء السياسيين الإصلاحيين في إيران، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو 2021، وبذلك يكون أول إصلاحي يترشح للانتخابات.

ونقل موقع ”فردا نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين، عن الناشط الإصلاحي ناصر قوامي، إن ”محمد رضا عارف أبلغه أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية“، مضيفا أن ”عارف كان يتشاور مع القوى الإصلاحية لكسب دعمها في انتخابات العام المقبل“.

وكان عارف قال للصحفيين في أكتوبر الماضي: ”سأدخل إلى الميدان الانتخابي إذا اضطررت للحضور، ولن آتي إذا ترشح شخص أفضل مني“.

وأضاف: ”لقد كنت دائما أؤمن بأنه إذا وجدت شخصا أكثر ملاءمة مني، فسوف أتنحى جانبا“.

ويأتي قرار محمد رضا عارف وهو من أبرز الوجوه الإصلاحيين والمقرب من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بالترشح للانتخابات الرئاسية، بعدما وضع البرلمان الذي يهمين عليه المتشددون، الثلاثاء، قوانين جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية عبر تعديل قانون الانتخابات.

وحدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عن 40 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.

ومحمد رضا عارف يبلغ من العمر 69 عاما، وهو مهندس وأكاديمي، وشغل منصب نائب الرئيس من 2001 حتى 2005 في عهد الرئيس محمد خاتمي، وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا.

وحذر عارف في منتصف أكتوبر الماضي، من أحداث وصفها بـ“المؤسفة“ سوف تتعرض لها إيران في حال استمرار الأوضاع الراهنة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقال عارف أثناء اجتماعه بعدد من السياسيين والناشطين الإصلاحيين في مدينة ”ري“ جنوب طهران، ”إنه يجب تغيير الوضع الحالي في البلاد وإصلاح العملية الحالية بدعم من الشعب“.

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، أعلن في 24 من نوفمبر، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.