شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي هو الأعلى على الإطلاق لإصابات ووفيات كورونا في أمريكا والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 سجّلت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء وفاة أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (01,30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 3.784 وفاة ناجمة عن الوباء، في حين بلغ عدد المصابين بالفيروس الراقدين في المستشفيات الأميركية حوالى 113 ألفاً.

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