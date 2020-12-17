شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين جراء عاصفة شتوية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان حتفهما جراء عاصفة شتوية قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت ولايات ومدن بالفعل، ومن بينها نيويورك وبوسطن، حالة الطوارئ وأغلقت خدماتها بما في ذلك خدمات اختبارات بفيروس كورونا.

وألغت السلطات الأمريكية 1344 رحلة جوية كانت مقررة ليومي الأربعاء والخميس قبيل هبوب عاصفة شتوية في شمال شرق الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية.

وأضافت الشبكة أنه تم إلغاء 768 رحلة أمس الأربعاء إلى جانب 576 رحلة اليوم الخميس.

وأعلنت مدينة بوسطن حالة الطوارئ بسبب تراكم الثلوج.