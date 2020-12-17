شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو امس الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.