محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):
يبدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
وقال النائب شيركو ميرويس عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الخميس إن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال زيارة رئيس الحكومة هي إلغاء الفيزا (تأشيرة السفر) بين البلدين وتنشيط التعاملات التجارية وملفات المياه والأمن والسياسة والموقف من حزب العمال الكردستاني.
وكان وَزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل إلى أنقرة أمس الأربعاء للتمهيد لزيارة الكاظمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يزور تركيا على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.