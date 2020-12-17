رفض كراء شقة لطبيبة إسبانية من أصول مغربية “يثير” ضجة في اسبانيا

أثار رفض كراء شقة لطبيبة إسبانية من أصول مغربية، ضجة كبيرة في اسبانيا، وفق ما نشرته يوميية “الموندو” الواسعة الانتشار.

وكشف المصدر ذاته، أن الطبيبة قوبل طلبها لكراء الشقة بالرفض، بعدما عاين مالكها أن اسمها عربي، وذلك بعد موافقته السابقة حينما أخبرته أنها طبيبة.

وأوضح المصدر ذاته، أن مالك الشقة طلب توقيع العقد بمجرد علمه أن المكترية طبيبة، لكن بمجرد معاينته لاسمها رفض استكمال الإجراءات.

وتابعت الطبيبة من خلال صفحتها علی موقع “تويتر”: قال لي اسم راندا عربي، هل أنت مغربية؟ أجبته: نعم من أصول مغربية، قدمت له وثاٸقي وبطاقتي التعريفية، وكان جوابه “اذا كنت عربية لن أقوم بكراء الشقة لك، فضلا عن كوني لا أظنك طبيبة”.