قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "سنستدعى النواب والأقران لسن تشريع اتفاق إذا تم تأمين اتفاق.. قد يكون هذا الاستدعاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل."

ومن المقرر أن يدخل البرلمان في عطلة غدا الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان قوله إن "البرلمان أظهر منذ فترة طويلة أنه يمكن أن يتحرك بخطى سريعة ولا تتوقع البلاد أقل من ذلك".

وأضاف البيان أنه سيتم تكييف الإجراءات في البرلمان للتركيز حصريا على تمرير أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشمل الاجتماع في وقت مبكر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن حقوق الصيد هي العقبة الرئيسية الأخيرة أمام التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يلمح إلى إمكانية استدعاء البرلمان البريطاني للتصديق على أي اتفاق بشأن بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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