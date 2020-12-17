«شركاء الحكم» في السودان يحسمون خلافاتهم

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

في خطوة مهمة لاحتواء الخلافات بين أطراف الحكم الانتقالي في السودان، اجتمع المرشحون لمجلس «شركاء الحكم» أمس، بهدف إجازة اللائحة التي تنظم أعمال وصلاحيات المجلس، الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة.

وكانت الأطراف قد اتفقت في اجتماع الليلة قبل الماضية على القضايا الخلافية المتعلقة بتركيبة وصلاحيات المجلس، والتي كانت موضع معارضة رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وغيرها من القوى والأحزاب السودانية.

وقال خبراء ومراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»: إن التوافق بين أطراف الحكم الانتقالي سيجهض محاولات الأطراف الساعية إلى التصعيد، عبر الدعوة لمسيرات حاشدة السبت المقبل في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة السودانية ضد الحكم الانتقالي أو بعض أطرافه.

وأضاف الخبراء أن الشارع يترقب نتيجة اجتماع أطراف الحكم الانتقالي، وتشكيلته المعدلة، ولائحته واختصاصاته قبل الخروج في ذكرى الثورة، التي تسعى العديد من القوى لاستغلالها.

يأتي ذلك في وقت، أكدت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن المفاوضات بين الكونجرس الأميركي بشأن منح السودان الحصانة القانونية التي تحميه من الملاحقة مستقبلا في قضايا الإرهاب تحقق تقدما.

ومن جانبها، رحبت وزارة المالية السودانية أمس بخطوة وزارة الخزانة الأميركية بسداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي. وقالت الوزارة: إن الخطوة تسمح للسودان بالحصول على تمويل بقيمة مليار ونصف المليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وفي سياق آخر، قتل ضابط بالجيش السوداني، بعد نصب ميليشيات إثيوبية كمينا بمنطقة سودانية تقع على الشريط الحدودي. ووفقاً لمصدر رفيع في حكومة ولاية «القضاريف» شرقي السودان، فإن الضابط السوداني لقي حتفه، وسط معارك شرسة وقعت في منطقة «الآسرة» على الشريط الحدودي بين البلدين. وأدت المعارك الدائرة على الحدود أيضا إلى مقتل 3 جنود من طرف الجيش السوداني الذي استطاع استرداد مناطق متنازع عليها بداخلها مزارعون إثيوبيون في الأيام الماضية، الأمر الذي اعتبره الجيش الإثيوبي استفزازا، بحسب المصدر نفسه، ولم تصدر القيادة العامة للجيش السوداني أي بيان تعليقا على هذه الحوادث.

ومن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة «الفشقة» الحدودية التابعة لولاية القضاريف السودانية شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية، حيث تتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها. وسبق لهذه الاشتباكات أن أدت إلى خسائر بشرية، لاسيما لدى الجيش السوداني الذي سبق وأن أعلن عن مقتل عدد من عناصره في اشتباكات مماثلة.