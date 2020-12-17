سيف اليزيد - الرياض (وكالات) أعلنت السعودية عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا عبر ميناء جدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فإن الجمارك السعودية في ميناء جدة، أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بلغت مقدارها 8.753.432 حبة، حيث عُثر على الشحنة مُخبأة ضمن إرسالية «جريش» وردت للمملكة عبر الميناء.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، أحدهم مواطن سعودي، وسوريان.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، إن «حبوب الكبتاجون جاءت مُخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش»، مشيراً إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.