ماكونيل لـ«الجمهوريين»: لا تعترضوا على النتائج

سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

كشف مصدر مطلع أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، وكبار نوابه، طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية، عندما يجتمع الكونجرس في السادس من يناير للتصديق على القرار.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد هذا النبأ.

وهنأ ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما، وذلك في تصريحات في مجلس الشيوخ أمس الأول، بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر.

ومن شبه المؤكد أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات، عندما يجتمع الكونجرس في السادس من يناير للتصديق على القرار، نظراً لأنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونجرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.