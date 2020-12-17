مقتل 4 من الجيش السوداني وجرح 12 في اشتباكات مع قوات إثيوبية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

لقي 4 عناصر من الجيش السوداني مصرعهم، بينهم ضابط، وجرح 12 آخرين جراء اشتباكات مع قوة إثيوبية مسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين، الثلاثاء.



وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، أمس الثلاثاء، أثناء عودتها من تمشيط المنطقة حول ”جبل أبوطيور“ ما نتجت عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

وأكدت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، قائلة:“سنحسم أي تحركات معادية داخل حدودنا، ولن نسمح بغزو أراضينا، وسندافع مع شعبنا حتى آخر جندي“.

وأضافت في البيان أن“الجيش السوداني ظل يرصد ويتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية، وحالة من عدم الاستقرار على الشريط الحدودي بين البلدين.

وقالت إنها اتخذت حيالها عددًا من الإجراءات، كان من بينها السماح للاجئين الأثيوبيين، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم، إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيها لانطلاق أي نوع من العمليات، وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات.

واستعادت القوات السودانية، مطلع الشهر الحالي، أراضي في منطقة الفشقة الزراعية من سيطرة القوات الإثيوبية والميليشيات بعد أكثر من 20 عامًا.

ويأوي السودان نحو 50 ألف لاجئ إثيوبي فروا من الحرب في إقليم تيغراي الحدودي مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.