شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ترامب يتلقى لقاح كورونا علنا في البيت الأبيض غدا والان نبدء بالتفاصيل
يأتي إعلان بنس بينما لم يشر الرئيس دونالد ترامب إلى موعد تطعيمه أو ما إذا كان سيفعل ذلك علنا.
وقالت كايلي مكيناني، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن ترامب "منفتح تماما على تلقي اللقاح".
وقال مكتب بنس إن نائب الرئيس وزوجته كارين بنس والجراح العام جيروم آدامز سيتم تلقيحهم في البيت الأبيض الجمعة.
وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا حتى الآن 300 ألف حالة، وسجلت البلاد ما يقرب من 17 مليون حالة إصابة، وهو أعلى رقم بين دول العالم.
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