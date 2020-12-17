شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 10 الآف إصابة جديدة بكورونا و670 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 10297 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و670 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و277 ألفا و499 والوفيات 115 ألفا و679. وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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