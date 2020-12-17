الزيمبابوي "زينينغا" منسقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين الزيمبابوي ريسيدون زينينغا منسقا للبعثة الأممية للدعم بليبيا.

وبحسب القرار فإن زينينغا بات أمينا عاما مساعدا بالأمم المتحدة؛ حيث سيتولى مهمته الجديدة مع البعثة الأممية في ليبيا (يونسميل)، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2542.

ويحظى المسؤول الأممي بخبرة متنوعة وكبيرة في دعم العمليات السياسية والوساطة ومهارات مثبتة في إدارة عمليات السلام المعقدة وحالات النزاع وما بعد النزاع.



ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الأمم المتحدة والحكومة والخدمة الدبلوماسية، ظل خلال 21 منها مع المنظمة في المكاتب الميدانية بما في ذلك في ليبيريا والعراق والكويت وسيراليون والصومال وجنوب السودان.

وسبق أن شغل زينينغا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (يونيصوم) منذ عام 2014.

وقبل ذلك شغل منصب نائب الممثل الخاص (السياسي) في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيميس)، ولعب دوراً في دعم العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.

يشار إلى أن زينينغا تخرج في جامعة زمبابوي؛ حيث درس الإدارة العامة والعلوم السياسية وتلقى تدريبًا دبلوماسيًا من مكتب المساعدة الإنمائية الأسترالي، ولديه ثلاثة أطفال.