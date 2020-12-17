ورشة لطلاء الأثاث تتسبب في حريق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، عن أن الحريق الذي اندلع في أرض العفيفي، بالقرب من قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لم يتسبب في وقوع أية إصابات.

أضاف المصدر، في تصريح لموقع "الخليج 365"، أن الحريق نشب في البداية في ورشة لطلاء الأثاث تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية الموجودة أعلى الورشة.

وبين أنه جرى الدفع بخمسة سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، لافتا إلى أن الحريق تسبب في تلف المحتويات الخشبية في الورشة إلى جانب بعض الأثاث في شقتين سكنيتين أعلاها.

وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وسارع عدد من أهالي المنطقة إلى إطفاء الحريق، ومساعدة رجال الحماية المدنية، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.