شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي بشأن استمرار إيران بتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن استمرار إيران بتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال.

وتبنت قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كما نددت باستمرارها في إعدام أشخاص بناء على اعترافات انتزعت قسرا، واستنكرت تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أسرة السجين أو محاميه مسبقا.

وطالبت الأمم المتحدة إيران بوقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال والاحتجاز التعسفيين ومعالجة الظروف السيئة داخل السجون لتجنب مخاطر كورونا.