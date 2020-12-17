شكرا لقرائتكم خبر عن «إخوان تونس» تعرقل تشريعا يجرم تجفيف منابع الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

حالة من الغضب تسيطر على الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية بعد غياب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونواب كتل حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، والكتلة الديمقراطية، وعدد من الكتل النيابية الصغيرة الأخرى المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، عن جلسة عامة حضرها نواب الحزب الدستوري الحر وآخرون مستقلون، وكانت مخصصة للنظر في مشروع لائحة تجريم تبييض أموال الإرهاب، وتجفيف منابعه، وحل الأحزاب والجمعيات الداعية والداعمة له؛ ما دفع البرلمان التونسي لإلغاء الجلسة الثلاثاء.

يأتي هذا فيما يتواصل اعتصام غضب قطاع عريض من الشعب التونسي في العاصمة التونسية من أجل المطالبة بحل فرع ما يُعرف بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي أسّسه شيخ الفتنة يوسف القرضاوي والمدعوم من النظام القطري لترويج أفكار جماعة «الإخوان» الإرهابية.

تجفيف الإرهاب

وتدعو اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر للبرلمان، الحكومة التونسية لتجفيف منابع الإرهاب وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر المتطرف، كما تحذر من خطورة دفاع عدد من النواب والسياسيين عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق.

بدورها، حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، مما سمّته محاولات ضرب المؤسسات السياسية التونسية، مشددة على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، وقالت في كلمتها بالبرلمان: إن الائتلاف الحكومي برئاسة هشام المشيشي لا يريد التنديد بالإرهاب وتفكيك منظومة تمويله.

وذكرت أن المشكلة تكمن في كون الإرهاب مدعومًا مؤسساتيًا في تونس، لأن رئيس الحكومة يعمل على تبييضه من خلال عدم إدانة الأطراف التي تصدر خطابًا متشددًا.

وأشارت موسى إلى أن الدستوري الحر يطالب بحل التنظيمات المشبوهة والداعمة للإرهاب، في إشارة إلى أذرع «الإخوان».

ولفتت إلى أن التونسيين فقدوا الثقة في «الإخوان» وأدركوا حقيقتهم، ولن يصوّتوا لهم خلال الانتخابات المقبلة، وكشفت أن حزب الدستوري الحر سيعلن عن إجراءات تصعيدية في إطار القانون لأجل التصدي لمشروع الإخوان.

الدعم القطري

وقال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ«اليوم»: يسعى النظام القطري من خلال أذرعه الإرهابية في تونس المتمثلة ما يُعرف بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» إلى تغذية عقول الشباب التونسي بالأفكار المسمومة عن الصورة المغلوطة للإسلام، والهدف هو تجنيدهم في صفوف التنظيمات المتطرفة، خصوصًا جماعة «الإخوان» الإرهابية لخدمة أطماعهم في المنطقة.

«كما تدعم الدوحة بقوة حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي، وأطلقت من تحت عباءتها جمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري وتدّعى العمل الخيري والإنساني»، هكذا قال حمزة؛ مشيرًا إلى الفضيحة التي كشفها عضو بالنهضة يُدعى راشد الخياري الذي أعلن عن تلقيه 150 ٔألف دينار من قيادي في كتلة الإخوان البرلمانية، كما أعلنت مصادر برلمانية أن شركة اتصالات قطرية أنفقت قرابة 50 مليون دولار لشراء ٔأصوات نواب لصالح حركة النهضة الإخوانية.

ورم سرطاني

وقالت الباحثة في الشؤون السياسية د. سمية عسلة: الإخوان مثل الورم السرطاني يتمدد بسرعة كبيرة، وبعد الفشل في مصر سعى التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية بقوة لإيجاد موطئ قدم جديد، فكانت ليبيا من أبرز الدول التي تعاني من التفكك، فتعاون قيادات الجماعة من مسؤولي حكومة الوفاق غير الشرعية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وكوّنوا تحالفًا أضيفت إليه قطر وتركيا من أجل تمزيق ليبيا.

وأضافت عسلة: وفي تونس سعت حركة النهضة وما زالت تحاول بقوة لفرض الهيمنة على مقدرات الشؤون السياسية التونسية، وبعد النجاح في السيطرة على البرلمان بوصول مؤسسها راشد الغنوشي لرئاسته، والحصول على الأغلبية بعد صفقات وتحالفات مشبوهة مع تيارات وأحزاب، صارت النهضة وأعوانها يركزون بقوة على الاستمرار في تنفيذ مخططاتهم، وكان منها التصدي لأي مشروع قانون يوقف التمويل، الذي يحصلون عليه ويمكّنهم من تمويل الإرهاب.