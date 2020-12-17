شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوز بايدن رسميا.. ترمب يرفض الاستسلام والان مع التفاصيل
وكتب في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس (الأربعاء): «حلفاء ترمب ينتقدون ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن.. من السابق لأوانه الاستسلام. يجب على الجمهوريين أن يتعلموا القتال أخيرا. الناس غاضبون». ونشر ترمب على حسابه نتائج استطلاع دون ذكر مصدره، وقال فيه إن معظم الناخبين الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات، مضيفا «استطلاع: 92٪ من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة!».
وكان ماكونيل أقر بنتائج انتخاب جو بايدن من قبل المجمع الانتخابي وهنأه كرئيس للولايات المتحدة، كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، زملاءه أعضاء المجلس إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس للموافقة عليها.
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