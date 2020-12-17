بومبيو في الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
بعد الكشف عن مخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد، أكدت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر الصحي.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 71.2 مليون أصيبوا بكوفيد 19 على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و609902.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
هذا وتصدرت الولايات المتحدة في عدد الإصابات والوفيات، مسجلة 16107064 من الإصابات المؤكدة ووفاة 298101.
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