2020-12-16 | 22:51
867 مشاهدة
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في اقتناص فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب ريال سوسيداد في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 2-1.
ولكن بعد مرور 4 دقائق، استطاع برشلونة تعديل النتيجة عن طريقة تسديدة من، جوردي ألبا، في الدقيقة 31 على يسار حارس ريال سوسيداد، رميرو.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، نجح فرينكي دي يونج من وضع برشلونة في المقدمة بهدف آخر في الدقيقة 43.
وحاول برشلونة في الشوط الثاني تسجيل هدف ثالث، ولكن كانت هناك حالة من عدم التوفيق تلازم مهاجمه، انطوان جريزمان، الذي أضاع هدف محقق والمرمى خالي.
بهذا الفوز، يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 20 ويقفز 3 مراكز ليصبح في المركز الخامس، وهبط ريال سوسيداد بهذه الخسارة وتصدر أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف جدول ترتيب البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يكمل مهمة سوسيداد بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.