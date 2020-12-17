برشلونة يكمل مهمة سوسيداد بنجاح

افتتح الضيوف الأهداف على ملعب "كامب نو" عن طريق، ويليان جوزيه، في الدقيقة 27 بعد متابعة مميزة لعرضية بورتو.

ولكن بعد مرور 4 دقائق، استطاع برشلونة تعديل النتيجة عن طريقة تسديدة من، جوردي ألبا، في الدقيقة 31 على يسار حارس ريال سوسيداد، رميرو.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، نجح فرينكي دي يونج من وضع برشلونة في المقدمة بهدف آخر في الدقيقة 43.

وحاول برشلونة في الشوط الثاني تسجيل هدف ثالث، ولكن كانت هناك حالة من عدم التوفيق تلازم مهاجمه، انطوان جريزمان، الذي أضاع هدف محقق والمرمى خالي.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 20 ويقفز 3 مراكز ليصبح في المركز الخامس، وهبط ريال سوسيداد بهذه الخسارة وتصدر أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف جدول ترتيب البطولة.