ليفربول يجهز على توتنهام وينفرد بصدارة البريميرليج

2020-12-16 | 22:46
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انفرد حامل اللقب ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه توتنهام وتغلب عليه 2-1 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1-1 لكن روبرتو فيرمينو خطف هدف الفوز الثمين 2-1 لليفربول في الدقيقة 90 .
وارتفع رصيد ليفربول إلى 28 نقطة لينتزع الصدارة من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
وفرض ليفربول تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول للمباراة من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن توتنهام نجح في إنهاء الشوط متعادلاً بعد أن رد بهدف سون من هجمة مرتدة سريعة.
واحتلف الحال بشكل كبير في الشوط الثاني، حيث باتت المواجهة أكثر ندية بين الجانبين وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطيرة باستمرار سعياً لحسم النقاط الثلاث، وهو ما نجح فيه ليفربول في الوقت القاتل بهدف فيرمينو.
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