الحشد يحبط تعرضاً 'داعشياً' في خانقين

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "قوات اللواء 110 بالحشد الشعبي، احبطت مساء امس الأربعاء، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

واضاف ان "عناصر اللواء خاضوا اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي الذي تعرضوا على قرية احمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".

