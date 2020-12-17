الحشد يحبط تعرضاً 'داعشياً' في خانقين

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن احباط تعرض لتنظيم "داعش" في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "قوات اللواء 110 بالحشد الشعبي، احبطت مساء امس الأربعاء، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".
واضاف ان "عناصر اللواء خاضوا اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي الذي تعرضوا على قرية احمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".
واضاف ان "عناصر اللواء خاضوا اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي الذي تعرضوا على قرية احمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".
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