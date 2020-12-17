شكرا لقرائتكم خبر عن «العمالقة» تبدأ الفصل بين قوات «الشرعية» و«الانتقالي» بأبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

بدأت قوات ألوية العمالقة، المكلفة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، نشر نقاط فاصلة ومراقبة في خطوط التماس بمحافظة أبين، في حين أعيد فتح الطريق الدولي الذي يمر بالمحافظة ويربط اليمن بالسعودية وعمان، بشكل كلي للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وأفادت مصادر في ألوية العمالقة بقيام فرقها الهندسية بعمليات مسح وتطهير للمناطق الفاصلة بين طرفي النزاع، في أبين، لنزع الألغام والمتفجرات.

وكانت قيادة قوات ألوية العمالقة التقت، أمس، اللجنة العسكرية المشرفة على عملية انسحاب القوات ووقف إطلاق النار في أبين وعدد من قيادات المواقع لمناقشة سير العمل المشترك.

وأمس، أعيد فتح طريق عدن أبين لأربع وعشرين ساعة، أمام حركة المرور، عقب إغلاق دام قرابة سبعة أشهر، حيث ظل مغلقاً خلال ذلك، منذ الساعة الخامسة عصراً وحتى السادسة صباحاً من كل يوم.

وكانت قوات الحكومة، وكذلك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، تغلق الطريق الساحلي بين عدن وأبين، بسبب المواجهات بين الطرفين، وتكتفي بفتحه أمام المركبات، خلال ساعات النهار طوال تلك الأشهر.

ويمتد الطريق الدولي من مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، مروراً بمحافظة أبين، وكذلك بمحافظتي شبوة وحضرموت وصولاً إلى محافظة المهرة، ومن تلك المحافظات يرتبط بطرق إلى السعودية وسلطنة عمان. وستتولى قوات «العمالقة»، تأمين الطريق، إلى جانب قوات التحالف بقيادة السعودية.

من جانب آخر، سيطر مسلحون قبليون بمحافظة الجوف، صباح أمس، على حاجز عسكري عند المدخل الشرقي لبلدة الحزم مركز المحافظة.

وأفادت مصادر قبلية أن المسلحين من قبائل بني نوف سيطروا على حاجز كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية على المدخل الشرقي لبلدة الحزم، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، موضحة أن اشتباكات اندلعت بين رجال القبائل وميليشيات الحوثي إثر مقتل أحد رجال القبائل على يد الميليشيات.

وأفاد مصدر محلي ل«الخليج» بأن المسلحين القبليين سيطروا على نقطة الرمیلة، شرقي بلدة الحزم صباح أمس الأربعاء وانتشروا في محيطها، الذي یربط الحزم بمنطقة الجر في المحافظة نفسها.

وأعلنت قبائل بني نوف النكف القبلي، إثر مقتل أحد أبنائها في نقطة الرمیلة شرق مدینة الحزم، وبعد أن أثارت الجریمة سخطاً عاماً، استمراراً للتعسفات الحوثية بحق أبناء القبائل في المنطقة.

بالمقابل تسعى ميليشيات الحوثي للوصول إلى وساطات قبلیة مع عدد من مشائخ الجوف الموالین لها لوقف التصعید ضدها من قبل قبائل نوف والتي تعد من أكبر قبائل الجوف.

وكان الجيش الوطني أعلن قبل أشهر قليلة محاصرته بلدة الحزم مركز محافظة الجوف من ثلاثة اتجاهات، بعد تقدم قوات الجيش بمعية القبائل وإسناد طيران التحالف.