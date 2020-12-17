شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبدأ سحب قواتها من نقاط المراقبة في مناطق الجيش السوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت تركيا، أمس الأربعاء، سحب قواتها من نقاط المراقبة المحاصرة في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية السورية في أرياف إدلب وحماة وحلب، وإرسالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية الموالية لها، فيما تواصل تحضيراتها لشن عملية عسكرية جديدة شمالي الرقة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى خروج آليات من نقطتي تل الطوقان بريف إدلب، والعيس بريف حلب الجنوبي؛ تمهيداً لإخلائها مع باقي النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق القوات الحكومية، خلال الأيام القليلة القادمة؛ حيث تواصل النقاط تفكيك معداتها العسكرية واللوجستية بشكل متسارع، وتتوجه إلى مناطق نفوذ الفصائل في أرياف حلب وإدلب. ورجحت مصادر المرصد أن الانسحاب الكامل وتسليم تلك النقاط سيكون مطلع العام القادم. ويأتي ذلك استكمالاً للوفاء بالوعود التركية لروسيا فيما يخص فتح الطريق الدولي حلب - اللاذقية (ام 4).

وكان المرصد أفاد قبل أيام، بخروج رتل مكون من آليات وشاحنات، من القاعدة التركية المحاصرة في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي، بينما رُفع العلم السوري على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي «ام 4» دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل. وبذلك تكون القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي«ام 4». ولا تزال 7 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم للقوات الحكومية، خلال الساعات القادمة، وهي نقاط: شير مغار والراشدين والصرمان وقبتان الجبل ومعرحطاط وتل الطوقان والعيس، بعد أن سحبت القوات التركية معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها.

من جهة أخرى، تواصل القوات التركية تحضيراتها لشن عملية عسكرية شمالي الرقة؛ لإغلاق طريق «ام 4» الشرق حلب-الحسكة، قرب ناحية عين عيسى الاستراتيجية. ويأتي ذلك بعد تهجير عدد كبير من سكان البلدة والقرى المحيطة بها خلال الأيام والأسابيع الفائتة؛ من جرّاء القصف والاشتباكات على محاورها.

إلى ذلك، شهدت عدة محاور في ريفي إدلب وحماة سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات الجيش السوري البرية، بعد منتصف الليل وصباح أمس، على محاور بلدة البارة وقرى سفوهن والفطيرة وفليفل في الريف الجنوبي لإدلب، بينما دارت اشتباكات متبادلة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة.

(وكالات)