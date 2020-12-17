شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن أستسلم وعلى الجمهوريين مواصلة «القتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لن يستسلم، وسيواصل طعونه القضائية في معركة الانتخابات الرئاسية، مطالباً حزبه الجمهوري بمواصلة القتال، على الرغم من اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بفوز جو بايدن في الانتخابات ومطالبته لزملائه في الحزب بعدم الاعتراض على النتيجة، في وقت واصل الرئيس المنتخب تشكيل إدارته، وأعلن ترشيح منافسه السابق بيت بوتيدجيدج وزيراً للنقل، كما اختار الحاكمة السابقة لميشيجان جنيفر جرانهولم وزيرة للطاقة.

هزائم قضائية

وعلى الرغم من هزائمه القضائية المتواصلة في الطعن على نتيجة الانتخابات، لم يبد ترامب أي نية في الاعتراف بالخسارة أمام بايدن، الذي صوت المجمع الانتخابي الاثنين الماضي لصالح خصمه، وهو ما دفع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتهنئة بايدن ونائبته كمالا هاريس، مغضباً بذلك الرئيس الجمهوري.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «حلفاء ترامب ينتقدون ميتش ماكونيل لتهنئته بايدن.. من السابق لأوانه الاستسلام. يجب على الجمهوريين أن يتعلموا القتال أخيراً. الناس غاضبون!».

وأشار ترامب إلى نتائج استطلاع دون ذكر مصدره، يزعم فيه أن معظم الجمهوريين يعتقدون بتزوير الانتخابات، قائلاً، «استطلاع: 92% من الناخبين الجمهوريين يعتقدون بأن الانتخابات كانت مزورة!».

الطعون مستمرة

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تصويت المجمع الانتخابي لبايدن. وقالت: «لا يزال ترامب منخرطاًَ في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية». وتابعت: «تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص». وكان ماكونيل، أقر بنتائج انتخاب جو بايدن من «المجمع الانتخابي» وهنأه كرئيس للولايات المتحدة، كما دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ زملاءه أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم الطعن في نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونجرس للموافقة عليها في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل للتصديق على القرار.

ومن المؤكد أن يفشل أي جهد من الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما يجتمع الكونجرس للتصديق على القرار، نظراً لأنه يتطلب موافقة مجلسي الكونجرس، بما في ذلك «النواب» الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ترشيحات بايدن

من جهة أخرى، يواصل بايدن استكمال إدارته الجديدة، واختار حاكمة ميشيجان السابقة جينيفر جرانهولم لمنصب وزير الطاقة، وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، ستكون جرانهولم (61 عاماً) في الصف الأول للمساعدة على تطوير بدائل للوقود الأحفوري، كما وعد بذلك بايدن خلال حملته. وتعرف جرانهولم بمكافحتها من أجل الطاقة النظيفة، ولديها خبرة في المفاوضات مع مجموعات السيارات الكبرى. ويمكن أن تساعد تجربتها في قطاع المركبات على تسريع قبول السيارات الكهربائية، وشبكة محطات الشحن.

وأكدت وسائل إعلام أن بايدن سيعيّن منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية إلى السباق الرئاسي بيت بوتيدجيدج وزيراً للنقل.

وخاض بوتيدجيدج (38 عاماً) الرئيس السابق لبلدية ساوث بند، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مرشحاً مغموراً على الصعيد الوطني، لكنه سرعان ما حقق شعبية واسعة قبل أن يقرر الانسحاب من السباق لصالح بايدن بهدف قطع الطريق على السيناتور اليساري بيرني ساندرز. وبقراره إسناد حقيبة النقل إلى بوتيدجيدج، المعروف أكثر بلقب «العمدة بيت»، يكون بايدن أوكل إليه جزءاً كبيراً من مشروعه الرامي إلى تجديد البنية التحتية للبلاد.

التغير المناخي

وشملت ترشيحات بايدن، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة أوباما، جينا مكارثي، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض. وستقود مكارثي جهوداً لوكالات لتنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية، وسيكون عملها مناظراً لعمل جون كيري الذي عينه بايدن مبعوثاً خاصاً لتغير المناخ.

وتشغل مكارثي حالياً منصب رئيس مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو جماعة وطنية للبيئة. وصاغت كمديرة لوكالة حماية البيئة في عهد أوباما سياسات المناخ، ومن بينها خطة الطاقة النظيفة لتقليص الانبعاثات من محطات الكهرباء. ويتوقع أن تلعب دوراً في تنفيذ الإجراءات المقررة في إدارة بايدن المقبلة للتعامل مع التغير المناخي وتحقيق العدالة البيئية. ( وكالات)

الرئيس البرازيلي يهنئ بايدن بالفوز

قدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الأول الثلاثاء، تهنئته إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ بفوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في خطوة متأخرة، مضيفاً أنه «مستعد للعمل» معه على الرغم من كونه آخر زعماء مجموعة العشرين الذي يوجه إليه التهنئة.

وقال بولسونارو، في بيان، «تحياتي إلى الرئيس جو بايدن مع أصدق تمنياتي، وأملي بأن تستمر الولايات المتحدة بلد الحرية وموئل الشجاعة»، في استعارة لآخر كلمات النشيد الوطني الأمريكي.

وتابع بولسونارو الحليف القريب للرئيس دونالد ترامب: «سأكون مستعداً للعمل مع سيادتكم، ومواصلة بناء التحالف بين البرازيل والولايات المتحدة، عبر الدفاع عن السيادة والديمقراطية، والحرية في العالم أجمع».

وانتظر بولسونارو، تأكيد فوز بايدن من المجمع الانتخابي الأمريكي ليقوم بهذه الخطوة على غرار نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والمكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور. ( أ ف ب)