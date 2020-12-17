شكرا لقرائتكم خبر عن عون يحذر من خطورة الشائعات وافتعال المشاكل بين القادة اللبنانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”

حذر ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، أمس الأربعاء، من خطورة الشائعات التي تهدف إلى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، في وقت أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أن «الهدف ليس تشكيل الحكومة كيفما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت». وأضاف: «هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد». وفيما لم يمثل الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان بتهمة الإهمال، تمّ تأجيل الجلسة إلى الرابع من الشهر المقبل، كما تمّ تأجيل جلسة مدير عام الجمارك بدري ضاهر، في حين جدد صوان دعوته لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال غداً الجمعة.

وأكد عون خلال استقباله وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، أن المشكلة الكبيرة التي يعانيها ​لبنان​ تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ، منبهاً من خطورة الشائعات التي تبث عبر ​وسائل الإعلام​ التي يهدف البعض من خلالها إلى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفاً عن أن ما جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى​ من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك، مؤكداً ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات.

من جانب آخر، جدّد القاضي ‏صوان دعوته رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للاستماع إليه يوم غد الجمعة بشأن تهم الإهمال الموجهة إليه في انفجار المرفأ، في وقت ‏ حدد جلسة استجواب جديدة للوزيرين السابقين ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ في 4 يناير/كانون الثاني المقبل كونهما لم يمثلا أمامه، كما كان مقرراً باعتبار أنهما لم يتبلغا لا في منزلهما ولا عبر المجلس النيابي، وحضر الجلسة فقط رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان بصفته شاهداً وغادر قصر عدل بيروت.