شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عرضاً تتنافس على جوائز «القــومـي للمســرح المصـــري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: انتصار صالح

بعد شهور من التأجيل، تنطلق الأحد القادم فعاليات الدورة ال13 للمهرجان القومي للمسرح المصري بدار الأوبرا، تحت عنوان: «دورة الآباء»؛ تكريماً لجيل المؤسسين الذين أثروا الحركة المسرحية المصرية، وهي الدورة التي تعرضت للتأجيل عدة مرات عن موعدها الأصلي؛ بسبب أزمة وباء كورونا، وتقام خلال الفترة من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحتى 4 يناير/ كانون الثاني 2021 على مسارح القاهرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وخفض الحضور إلى نصف كثافة المسارح.

يوسف إسماعيل رئيس المهرجان قال: تقام هذه الدورة في ظروف استثنائية تشهد مشاركة 28 عرضاً مسرحياً تمثل كافة جهات الإنتاج المسرحي ومنها: البيت الفني للمسرح، والهناجر، وعروض الجامعات، وزارة الشباب والرياضة، والمسرح المستقل، والهواة، وهيئة قصور الثقافة وغيرها.

وأعلن عن تكريم 6 من رواد المسرح المصري؛ هم: صلاح السعدني، سهير المرشدي وعباس أحمد إضافة إلى أسماء الراحلين الفنان المنتصر بالله والشاعر الكبير نجيب سرور والفنان محمود ياسين الذي كان من المقرر منذ شهور تكريمه في حياته نظراً لما قدمه خلال مشواره الفني الطويل في المسرح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الثلاثاء بحضور الفنانين: محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان، والناقد جرجس شكري مسؤول الندوات والمحاور الفكرية، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان ولجنة المشاهدة.

وأضاف إسماعيل: يحتفي المهرجان بجيل الرواد؛ لأن دورة هذا العام تواكب الاحتفال بمرور 150 عاماً على المسرح المصري المعاصر بما يتضمنه من قوالب فنية معاصرة ومستمرة حتى اليوم.

وعن مسابقة المهرجان قال: يعود المهرجان في هذه الدورة إلى تقاليده الأصلية في إقامة مسابقة واحدة لكل العروض المشاركة بدلاً من عدة مسابقات كما حدث في الدورة الماضية، فيما تخصص جوائز للفنانين الصاعدين للهواة إلى جانب جوائز المحترفين دون مسابقة منفصلة، إضافة إلى مسابقة في المقال النقدي والأبحاث العلمية، كما تم إنشاء موقع إلكتروني يقام لأول مرة لإتاحة أرشيف كامل للمهرجان خلال دوراته السابقة».

وينظم المهرجان 3 ورش فنية؛ هي: ورشة تمثيل مع الفنان أحمد مختار، ورشة حكي للفنان محمد عبد الفتاح، وورشة مكياج يقدمها إسلام عباس.

يرأس الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني الملتقي الفكري الذي سيصاحب الفعاليات ويتناول مسيرة المسرح المصري ويناقش عدة محاور منها الظواهر والأشكال المسرحية التي مهدت طريق الآباء، الأساطير المؤسسة للحضارة الفرعونية والمسرح الطقوسي والجذور القديمة للأدب المصري الشفاهي، الخصوصية المصرية لأشكال المسرح الشعبي، تجارب التمصير، الأراجوز وخيال الظل ومسرح ما قبل المسرح وغيرها، كما يقدم عدد من أصحاب التجارب المسرحية المتميزة شهاداتهم عن المسرح المصري ومنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الكاتب بهيج إسماعيل، إلى جانب عدد من المخرجين من أجيال مختلفة منهم: سمير العصفوري، خالد جلال، حسن الجريتلي، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، منير مراد، أحمد إسماعيل، عباس أحمد، عبير علي وطارق الدويري.

ويصدر المهرجان مجموعة كتب تتناول مسيرة الفنانين المكرمين في هذه الدورة.