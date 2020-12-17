قررت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، سجن المطرب فضل شاكر لمدة 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وذلك في حكمين غيابيين، بتهمة تمويل جماعات إرهابية.
وقضت المحكمة بسجن فضل شاكر 15 عامًا، بجانب تجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لهم.
كما قضت المحكمة بسجنه 7 سنوات مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله ”مجموعة الأسير“ المسلحة، والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية لها.
وكانت محاكم لبنانية قد أصدرت بحق فضل شاكر أحكامًا غيابية، أولها سجنه 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ليرة، وكان ذلك في فبراير 2016، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة تلفزيونية، والحكم الآخر في سبتمبر 2017، بالسجن 15 عامًا في قضية ”أحداث عبرا“.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة تمويل الإرهاب.. الحكم بسجن المطرب فضل شاكر 22 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.