شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأدوية المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات الكونترمال وشرائط الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية فاستوقفه أحمد حمدي الجوادي رئيس قسم اللجنة.

وبسؤال الراكب عما يحمله فانكر وجود ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية بحوزته، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود عبوات زجاجية دوائية، وبسؤال الراكب بواسطة، عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 أجاب أنها زجاجات قطرة للعين.

وبالعرض علي صبحى ربيع مدير الجمرك، قرر تكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك، تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 9 زجاجات كونتيرمال كبيرة و4 شرائط ترامادول المخدرة بإجمالي 40 قرص مخبأة بين طيات الملابس.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 55 لسنة 2020 وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.